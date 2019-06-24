Детский лагерь в Петербурге брал на работу сотрудников без справки о судимости

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-24T19:25:17+03:00

Петербургский детский лагерь брал на работу сотрудников без справки о судимости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Также в оздоровительном лагере не соблюдались санитарные нормы

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Прокуратура Петербурга заинтересовалась детским оздоровительным лагерем «Маяк». Как стало известно в понедельник, 24 июня, в месте для отдыха несовершеннолетних, которое находится в поселке Молодежное, выявлено множество нарушений.

- Как показала проверка, в детском лагере не соблюдались требования трудового законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, - сообщила прокуратура Курортного района Петербурга.

Кроме того, лекарства в процедурном кабинете хранились с нарушениями. А в самом кабинете отсутствовали положенные приборы для регистрации параметров воздуха.

Ну, а самое интересное, что выяснила прокуратура – это персонал. Как оказалось, в детский лагерь «Маяк» сотрудников принимали без справок о судимости. Администрация лагеря не имела сведений о прошлом как минимум 15 работников. Разумеется, это не доказывает, что на базе отдыха с детьми работают бывшие уголовники, но и не говорит об обратном.

Сейчас прокуратура взяла на контроль детский лагерь и потребовала от генерального директора исправить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU