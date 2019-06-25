2019-06-25T07:46:04+03:00
Общество

Прогноз погоды на 25 июня в Санкт-Петербурге: Облачно, но без дождя и тепло

Вторник в Северной столице будет почти копией понедельника
Петр КИБЕР
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Во вторник в Петербурге будет облачно и тепло.Во вторник в Петербурге будет облачно и тепло.Фото: Александр ГЛУЗ
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Вторник, 25 июня, станет почти таким же в плане погоды, как и прошедший понедельник. Небесная канцелярия решила не экспериментировать и оставить все как есть. И даже обещанный накануне дождик, похоже обойдет город стороной.

- Утром и днем в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Судя по всему, не будет дождя и в среду, о чем также говорили синоптики. По нынешнему прогнозу, кратковременные осадки возможны лишь ночью. А днем 26 июня опять будет сухо и тепло.

Зато в четверг погода изменится. Придет небольшое похолодание - не выше +18 и пойдут дожди. Ночью небольшие, а днем обычные. Петербургские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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