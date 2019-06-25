Молодая мигрантка обвинила петербургского таксиста в похищении и изнасиловании

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-25T09:56:46+03:00

По словам 21-летней девушки, ее больше суток силой держали в одной из квартир в Приморском районе

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Полиция Приморского района Санкт-Петербурга проверяет историю молодой девушки, которая обвинила в похищении и изнасиловании местного таксиста. По словам 21-летней приезжей из Средней Азии, 22 июня она вызвала такси, но водитель отвез ее не по адресу, а к себе домой.

- По словам потерпевшей, около 9 часов утра 22 июня водитель привез ее в неустановленную квартиру в Приморском районе, в которой удерживал до 16 часов 23-го числа, - пишет «Оперативное прикрытие».

Угрожая физической расправой, мужчина, как она сама утверждает, неоднократно насиловал потерпевшую.

Каким образом девушке удалось сбежать - неизвестно, но сразу в полицию она не пошла. Заявление легло на стол только через сутки. Впрочем, стражи порядка нашли «Игоря», на которого указала девушка и опросили. Сейчас в отношении 32-летнего мужчины идет проверка. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU