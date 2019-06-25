В Гатчине грабители унесли из автобусного парка 700 тысяч рублей
Полиция Гатчинского района Ленинградской области расследует дело о разбойном нападении на офис местного автобусного парка. Добычей злоумышленников стала крупная сумма денег.
- 24 июня около 03:30 двое неизвестных проникли на территорию автобусного парка на Красносельском шоссе города Гатчины, где, применив физическую силу к 32-летней сотруднице, совершили хищение 715 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Известно, что пострадавшей от рук грабителей оказалась диспетчер, которая была на базе перед выпуском автобусов в утренний рейс. Злодеи связали женщину, чтобы она не помешала их планам и не вызвала полицию.
Сейчас розысками неизвестных мужчин занимаются местные стражи порядка. По факту происшествия полицией заведено уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU