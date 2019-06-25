2019-06-25T11:45:03+03:00
Происшествия

В Гатчине грабители унесли из автобусного парка 700 тысяч рублей

Неизвестные в масках ночью влезли в контору, связали диспетчера и похитили деньги
Петр КИБЕР
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Из автобусного парка в Гатчине грабители вынесли больше 700 тысяч рублей.Из автобусного парка в Гатчине грабители вынесли больше 700 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Гатчинского района Ленинградской области расследует дело о разбойном нападении на офис местного автобусного парка. Добычей злоумышленников стала крупная сумма денег.

- 24 июня около 03:30 двое неизвестных проникли на территорию автобусного парка на Красносельском шоссе города Гатчины, где, применив физическую силу к 32-летней сотруднице, совершили хищение 715 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что пострадавшей от рук грабителей оказалась диспетчер, которая была на базе перед выпуском автобусов в утренний рейс. Злодеи связали женщину, чтобы она не помешала их планам и не вызвала полицию.

Сейчас розысками неизвестных мужчин занимаются местные стражи порядка. По факту происшествия полицией заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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