Арбитражный суд не разрешил намывать новый остров в Финском заливе

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-25T12:20:57+03:00

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Новый остров площадью в два квадратных километра, который планировали намыть в районе Ольгино, не будет создан. Арбитражный суд Петербурга отклонил жалобу инвестора, которому ранее уже запретили реализовывать проект.

Кассационную жалобу подавали представители компании «Зингер Девелопмент», которая собиралась строить на намыве коммерческую недвижимость и элитное жилье. Особняки с видом на «Лахта Центр» наверняка пользовались бы спросом у состоятельных горожан. Однако проект «Залив островов» вызвал серьезные вопросы у экологов. Позднее против намыва высказались и в Смольном.

По мнению экспертов, от появления нового острова сильно пострадала бы экология Финского залива в районе Невской губы. Против строительства выступили представители сразу нескольких комитетов петербургского правительства. При этом инвестору поначалу удалось отстоять свои интересы в суде, но позднее апелляционный орган принял решение запрещающее реализацию проекта. Теперь отклонена и кассационная жалоба на этот вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU