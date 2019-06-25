Олег Капитанов возглавит комитет по межнациональным отношениям Петербурга
У комитета по межнациональным отношениям Петербурга сменился руководитель. Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании города Олег Капитанов принял предложение врио губернатора Северной столицы возглавить ведомство. Ранее с этой должности уволился Олег Махно.
- Надо переформатировать (комитет - прим.ред.) Там есть над чем работать, - заявил на заседании правительства города Александр Беглов.
При этом врио губернатора отметил, что работа миграционного ведомства поставлена не лучшим образом. При этом сейчас в Северной столице около полумиллиона приезжих из стран бывшего СССР, многие из которых готовы добросовестно трудиться и выполнять ту работу, на которую никто кроме них не соглашается.
Кандидатура Олега Капитанова возникла неожиданно.
- А вам не слабо возглавить комитет? - спросил депутата глава Петербурга.
- С огромным удовольствием, - согласился тот.
Напомним, что Олег Капитанов является одним из кандидатов в губернаторы Петербурга. Вероятно после нового назначения он снимется с выборов.
ИСТОЧНИК KP.RU