Олег Капитанов возглавит комитет по межнациональным отношениям Петербурга

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-25T14:39:53+03:00

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У комитета по межнациональным отношениям Петербурга сменился руководитель. Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании города Олег Капитанов принял предложение врио губернатора Северной столицы возглавить ведомство. Ранее с этой должности уволился Олег Махно.

- Надо переформатировать (комитет - прим.ред.) Там есть над чем работать, - заявил на заседании правительства города Александр Беглов.

При этом врио губернатора отметил, что работа миграционного ведомства поставлена не лучшим образом. При этом сейчас в Северной столице около полумиллиона приезжих из стран бывшего СССР, многие из которых готовы добросовестно трудиться и выполнять ту работу, на которую никто кроме них не соглашается.

Кандидатура Олега Капитанова возникла неожиданно.

- А вам не слабо возглавить комитет? - спросил депутата глава Петербурга.

- С огромным удовольствием, - согласился тот.

Напомним, что Олег Капитанов является одним из кандидатов в губернаторы Петербурга. Вероятно после нового назначения он снимется с выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU