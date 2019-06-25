Миллионы за детей: Иностранцы массово покупают младенцев у россиянок

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-25T14:44:17+03:00

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Иностранцы очень часто обращаются к русским женщинам за суррогатным материнством. Требования к кандидаткам – славянская внешность и высшее образование. Самостоятельно найти подходящую женщину не так-то просто. Для этого американец по имени Мэттью Рид вместе и российской гражданской Александрой Панниковой открыли фирму «АСМ Суррогаси» в Петербурге. Через нее они помогают бездетным семьям подобрать идеальную кандидатку.

- Мы может организовать для вас предварительную встречу с потенциальным донором, чтобы вы могли пообщаться и узнать этого человека лучше либо же совершить сделку на условиях анонимности без знакомств, - говорится на сайте одного из агентств.

За одни роды россиянка может получить около миллиона рублей. Плюс на протяжении всей беременности ей выплачивают на карту по 30-35 тысяч рублей в месяц. Разумеется, «заказчики» берут на себя и расходы при экстренных ситуациях.

- Важно женщинам обязательно заключить договор напрямую с заказчиками с помощью юристов, которые пропишут все условия. В таком случае рисков не будет, - приводит слова генерального директора бюро «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева «Федеральное агентство новостей».

Эксперты считают, что иностранцы интересуются суррогатным материнском в России, потому что это как минимум в два раза выгоднее, чем в другом странах. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что увеличение интересов иностранцев к гражданкам РФ как к суррогатным матерям — это унизительно для России.

ИСТОЧНИК KP.RU