2019-06-25T14:59:10+03:00
Спорт

Александр Анюков закончил карьеру игрока и стал помощником Семака в «Зените»

Соглашение с 36-летним спортсменом рассчитано на один год
Петр КИБЕР
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Александр Анюков (справа) стал новым тренером "Зенита"Александр Анюков (справа) стал новым тренером "Зенита"Фото: Илья СМИРНОВ
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Интрига последних дней, продолжит Александр Анюков карьеру игрока или повесит бутсы на гвоздь, разрешена. 25 июня объявлено о назначении бывшего защитника «Зенита» помощником Сергея Семака. Контракт рассчитан на один год.

- Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что Александр Анюков родился в 1982 году в Куйбышеве (ныне Самара). Карьеру игрока начал в местных «Крыльях советов», воспитанником школы которых он и является. За пять лет, с 2000 по 2005-й Александр завоевал любовь и уважение самарских болельщиков, став основным игроком «крылышек».

В 2005-м году Анюков присоединился к «Зениту». За 14 лет защитник провел в составе сине-бело-голубых 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Александр - единственный игрок в нынешнем «Зените», который является пятикратным чемпионом России. Также в активе спортсмена есть Кубок и Суперкубок УЕФА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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