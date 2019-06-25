В Петербурге на участкового напал бойцовский пес

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-25T15:39:40+03:00

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Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины, собака которого напала на участкового. Инцидент произошел накануне ночью в Невском районе города.

- В полицию позвонила жительница дома номер 93 по улице Седова. Женщина заявила, что в соседней квартире слышен шум от драки и громкие крики. На место прибыли сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дверь участковому открыл хозяин проблемной квартиры. 59-летний мужчина был пьян. В тот же момент из-за его спины выскочили два бойцовских пса, которые кинулись на полицейского. Одна из собак вцепилась стражу порядка в руку.

Чтобы оторвать от себя пса, участковому пришлось дважды выстрелить в животное. Кроме хозяина в квартире оказался его 34-летний сын, также пьяный. Оба мужчины были доставлены в отделение, а пострадавшему полицейскому оказана помощь.

По предварительным данным, собака выжила и находится в клинике, а ее хозяину теперь грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU