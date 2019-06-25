По 100 рублей в день планируется собирать с иностранных туристов в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-25T16:12:55+03:00

В этом году в Петербурге прогнозируется увеличение туристического потока на 10% Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2019 году в Северной столице прогнозируется увеличение турпотока на 10 процентов

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Власти Петербурга в 2019 году планируют увеличить количество туристов, приезжающих в город, как минимум, на 10 процентов. Это они сегодня, 25 июня, обсудили на заседании правительства. Усилий придется приложить немало, ведь в 2018 году рост туристического потока составил 9,3 процента, но это с учетом проведения в городе Чемпионата мира по футболу. Рекордного показателя планируется достичь за счет улучшения туристической инфраструктуры, развития делового, событийного, круизного туризма.

- Доходы от туризма являются значимыми для города. И сегодня есть все условия для того, чтобы сделать индустрию гостеприимства локомотивом городской экономики, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Для того чтобы привлекать туристов в город, событий и круизного туризма не достаточно. Важно обратить внимание на развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге, гостиниц, а также заняться вопросами туристической навигации и информации для ориентирования.

Кроме того, поступило предложение взимать туристический сбор со всех иностранцев. По 100 рублей в день. Рассчитывается, что каждый год он этих сборов в казну будет поступать около двух миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU