2019-06-25T16:12:55+03:00
Общество

По 100 рублей в день планируется собирать с иностранных туристов в Петербурге

В 2019 году в Северной столице прогнозируется увеличение турпотока на 10 процентов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В этом году в Петербурге прогнозируется увеличение туристического потока на 10%В этом году в Петербурге прогнозируется увеличение туристического потока на 10%Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Власти Петербурга в 2019 году планируют увеличить количество туристов, приезжающих в город, как минимум, на 10 процентов. Это они сегодня, 25 июня, обсудили на заседании правительства. Усилий придется приложить немало, ведь в 2018 году рост туристического потока составил 9,3 процента, но это с учетом проведения в городе Чемпионата мира по футболу. Рекордного показателя планируется достичь за счет улучшения туристической инфраструктуры, развития делового, событийного, круизного туризма.

- Доходы от туризма являются значимыми для города. И сегодня есть все условия для того, чтобы сделать индустрию гостеприимства локомотивом городской экономики, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Для того чтобы привлекать туристов в город, событий и круизного туризма не достаточно. Важно обратить внимание на развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге, гостиниц, а также заняться вопросами туристической навигации и информации для ориентирования.

Кроме того, поступило предложение взимать туристический сбор со всех иностранцев. По 100 рублей в день. Рассчитывается, что каждый год он этих сборов в казну будет поступать около двух миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионер на «Фольксвагене» подбил два грузовика и внедорожник в Ленобласти
Гигантская пробка на трассе «Кола» образуется из-за разведенного моста через Свирь
Петербургская молодежь выйдет на борьбу с рекламой наркодилеров
Рядом с «Авророй» появится ледовая арена Нахимовского училища
В работе отделений Почты России в Петербурге произошел масштабный сбой
В Петербурге задержали Новгородца, отсидевшего два года в колонии за пост во «ВКонтакте»
В Петербурге на участкового напал бойцовский пес
Пойманная петербургская наркоманка сдала полиции своих дилеров
Александр Анюков закончил карьеру игрока и стал помощником Семака в «Зените»
Миллионы за детей: Иностранцы массово покупают младенцев у россиянок
Олег Капитанов возглавит комитет по межнациональным отношениям Петербурга
108 рогов благородного оленя не попали в Россию через Лобок
За мошенничество с квартирами умерших четверо петербуржцев пошли под суд
Комиссия из Москвы проследит за муниципальными выборами в Петербурге
Арбитражный суд не разрешил намывать новый остров в Финском заливе
В Гатчине грабители унесли из автобусного парка 700 тысяч рублей