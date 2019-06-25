В Петергофе установили гигантскую посмертную маску Александра Пушкина

СЕГОДНЯ 18:25 2019-06-25T18:25:05+03:00

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В 2019 году Россия отметила 220-летие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого в Петергофе в парке Александрия на аллее у Готической капеллы появилась скульптура – посмертная маска самого значимого для России писателя. Скульптура, высотой больше двух метров, называется «Вечность» и создана художником Григорием Ореховым.

- Маска Пушкина всегда производила на меня особое, другое впечатление. В цитате Жуковского описано то, что всегда ощущал я, - передал свои впечатления от работы скульптор.

Поэт Василий Жуковский писал о посмертной маске Пушкина: «Никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти».

Увидеть скульптуру и испытать подобные ощущения перед ликом великого поэта можно будет в Петергофе до конца сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU