2019-06-25T19:13:16+03:00
Происшествия

«Сузуки» расплющило под фурой на Витебском проспекте, у водителя ни одной царапины

После аварии мужчину вытащили из машины через багажник [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Водитель "Сузуки" волшебным образом выжил после столкновения с фурой в ПетербургеВодитель "Сузуки" волшебным образом выжил после столкновения с фурой в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На юге Петербурга около шести вечера 25 июня «Сузуки Джимни» въехала под фуру, да так, что автомобиль буквально расплющило под прицепом грузовика. Вся передняя часть машины оказалась разбита и смята. Проезжающие мимо автомобилисты отводили в сторону глаза, боясь даже представить, что стало с водителем джипа. А оказалось, что он стоял рядом и нервно курил.

"Сузуки" въехал под фуру в Петербурге .

- «Сузуки Джимни» въехала под фуру на Витебском проспекте в районе дома 41. У водителя ни одной царапины, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Как это ни царапины», стали удивляться петербуржцы в комментариях к новости в соцсетях. Как пояснили другие свидетели аварии, на самом деле водитель пострадал. Однако после такого ДТП он мог бы и не выжить.

- Ну, царапин и порезов у него много. Плюс выбиты зубы и шоковое состояние. А то, что выжил - необъяснимо, но факт, - отметил один из петербуржцев, бывший на месте аварии.

Водителю «Сузуки» помогли вылезти через багажник. Он был весь в крови, но стоял на ногах, попросил у прохожего закурить и отправился в автомобиль реанимации. Как он выжил после такого столкновения, остается загадкой. Сейчас врачи обследуют мужчину и проверяют его состояние здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге 2006 выпускников получили золотые медали в 2019 году
К концу недели в Петербурге похолодает до +13 градусов
Троллейбус сбил насмерть мужчину у метро «Василеостровская»
Змея выползла на дорогу в час пик на севере Петербурга
Двух подруг напоили и ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей
Против петербуржца, натравившего бойцового пса на полицейского, возбудили уголовное дело
В Петергофе установили гигантскую посмертную маску Александра Пушкина
Пенсионер на «Фольксвагене» подбил два грузовика и внедорожник в Ленобласти
Гигантская пробка на трассе «Кола» образуется из-за разведенного моста через Свирь
Петербургская молодежь выйдет на борьбу с рекламой наркодилеров
Рядом с «Авророй» появится ледовая арена Нахимовского училища
По 100 рублей в день планируется собирать с иностранных туристов в Петербурге
В работе отделений Почты России в Петербурге произошел масштабный сбой
В Петербурге задержали Новгородца, отсидевшего два года в колонии за пост во «ВКонтакте»
В Петербурге на участкового напал бойцовский пес
Пойманная петербургская наркоманка сдала полиции своих дилеров
Александр Анюков закончил карьеру игрока и стал помощником Семака в «Зените»
Миллионы за детей: Иностранцы массово покупают младенцев у россиянок
Олег Капитанов возглавит комитет по межнациональным отношениям Петербурга
108 рогов благородного оленя не попали в Россию через Лобок
За мошенничество с квартирами умерших четверо петербуржцев пошли под суд
Комиссия из Москвы проследит за муниципальными выборами в Петербурге
Арбитражный суд не разрешил намывать новый остров в Финском заливе
В Гатчине грабители унесли из автобусного парка 700 тысяч рублей