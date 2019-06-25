«Сузуки» расплющило под фурой на Витебском проспекте, у водителя ни одной царапины
На юге Петербурга около шести вечера 25 июня «Сузуки Джимни» въехала под фуру, да так, что автомобиль буквально расплющило под прицепом грузовика. Вся передняя часть машины оказалась разбита и смята. Проезжающие мимо автомобилисты отводили в сторону глаза, боясь даже представить, что стало с водителем джипа. А оказалось, что он стоял рядом и нервно курил.
"Сузуки" въехал под фуру в Петербурге .
- «Сузуки Джимни» въехала под фуру на Витебском проспекте в районе дома 41. У водителя ни одной царапины, - рассказали очевидцы в социальных сетях.
«Как это ни царапины», стали удивляться петербуржцы в комментариях к новости в соцсетях. Как пояснили другие свидетели аварии, на самом деле водитель пострадал. Однако после такого ДТП он мог бы и не выжить.
- Ну, царапин и порезов у него много. Плюс выбиты зубы и шоковое состояние. А то, что выжил - необъяснимо, но факт, - отметил один из петербуржцев, бывший на месте аварии.
Водителю «Сузуки» помогли вылезти через багажник. Он был весь в крови, но стоял на ногах, попросил у прохожего закурить и отправился в автомобиль реанимации. Как он выжил после такого столкновения, остается загадкой. Сейчас врачи обследуют мужчину и проверяют его состояние здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU