«Сузуки» расплющило под фурой на Витебском проспекте, у водителя ни одной царапины

СЕГОДНЯ 19:12 2019-06-25T19:13:16+03:00

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На юге Петербурга около шести вечера 25 июня «Сузуки Джимни» въехала под фуру, да так, что автомобиль буквально расплющило под прицепом грузовика. Вся передняя часть машины оказалась разбита и смята. Проезжающие мимо автомобилисты отводили в сторону глаза, боясь даже представить, что стало с водителем джипа. А оказалось, что он стоял рядом и нервно курил.

"Сузуки" въехал под фуру в Петербурге .

- «Сузуки Джимни» въехала под фуру на Витебском проспекте в районе дома 41. У водителя ни одной царапины, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Как это ни царапины», стали удивляться петербуржцы в комментариях к новости в соцсетях. Как пояснили другие свидетели аварии, на самом деле водитель пострадал. Однако после такого ДТП он мог бы и не выжить.

- Ну, царапин и порезов у него много. Плюс выбиты зубы и шоковое состояние. А то, что выжил - необъяснимо, но факт, - отметил один из петербуржцев, бывший на месте аварии.

Водителю «Сузуки» помогли вылезти через багажник. Он был весь в крови, но стоял на ногах, попросил у прохожего закурить и отправился в автомобиль реанимации. Как он выжил после такого столкновения, остается загадкой. Сейчас врачи обследуют мужчину и проверяют его состояние здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU