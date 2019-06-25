Троллейбус сбил насмерть мужчину у метро «Василеостровская»

СЕГОДНЯ 21:08 2019-06-25T21:08:43+03:00

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Смертельная авария произошла вечером во вторник, 25 июня, на Васильевском острове в Петербурге. Мужчина-пешеход поспешил перейти дорогу, несмотря на то, что для него был красный сигнал светофора, и попал под колеса троллейбуса. В итоге он скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

- Около половины восьмого вечера мужчина, возраст которого уточняется, начал переходить дорогу через Большой проспект Васильевского острова на запрещающий сигнал светофора. В это время на него наехал троллейбус, за рулем которого находился 22-летний водитель, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга.

Мужчина от удара сразу же упал на асфальт и ударился головой. Из затылка у него вытекло много крови. По словам очевидцев, машина скорой помощи приехала через пять минут. Медики осмотрели пешехода, констатировали смерть и уехали.

Сейчас сотрудники дорожной инспекции проводят проверку. На месте аварии собирается пробка из троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU