Движение по Богатырскому проспекту откроют уже в августе, но пока по временной схеме
Уже в августе нынешнего года автомобилисты Приморского района Санкт-Петербурга вздохнут свободнее. Участок Богатырского проспекта от Гаккелевской улицы до Байконурской, который реконструируют уже семь лет, обещают наконец открыть. Правда пока по временной схеме.
- Окончательный ввод Богатырского в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2020 года, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на представителей Смольного, отвечавших на вопросы петербуржцев в соцсетях.
Напомним, что работы по расширению участка Богатырского проспекта с формальных четырех до реальных шести полос начались в 2013 году. Тогда работы планировали завершить за год. Но из-за постоянных скандалов со сменой подрядчика, сроки ежегодно переносились.
Все это время автомобили и общественный транспорт были вынуждены протискиваться через узкое место, ставшее еще уже из-за ремонта и по разбитому асфальту. Пробки здесь стали уже легендарными. Но теперь есть шанс, что через полтора года трассу окончательно достроят.
ИСТОЧНИК KP.RU