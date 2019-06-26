Движение по Богатырскому проспекту откроют уже в августе, но пока по временной схеме

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-26T08:43:26+03:00

Покинуть участок Богатырского проспекта дорожники должны только через полтора года. Но полегчает автомобилистам уже в августе 2019-го. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полностью сдать участок от Гаккелевской улицы до Байконурской, который реконструируют уже семь лет, обещают в 2020 году

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Уже в августе нынешнего года автомобилисты Приморского района Санкт-Петербурга вздохнут свободнее. Участок Богатырского проспекта от Гаккелевской улицы до Байконурской, который реконструируют уже семь лет, обещают наконец открыть. Правда пока по временной схеме.

- Окончательный ввод Богатырского в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2020 года, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на представителей Смольного, отвечавших на вопросы петербуржцев в соцсетях.

Напомним, что работы по расширению участка Богатырского проспекта с формальных четырех до реальных шести полос начались в 2013 году. Тогда работы планировали завершить за год. Но из-за постоянных скандалов со сменой подрядчика, сроки ежегодно переносились.

Все это время автомобили и общественный транспорт были вынуждены протискиваться через узкое место, ставшее еще уже из-за ремонта и по разбитому асфальту. Пробки здесь стали уже легендарными. Но теперь есть шанс, что через полтора года трассу окончательно достроят.

ИСТОЧНИК KP.RU