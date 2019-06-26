Церковь Святого равноапостольного князя Владимира в Лисьем Носу признали памятником

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-26T09:33:55+03:00

Решение о внесении деревянного храма в реестр объектов регионального значения, приняли в КГИОПе

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Деревянная церковь Святого равноапостольного князя Владимира в Лисьем Носу стала памятником архитектуры регионального значения. Документ о внесении постройки в реестр подписал глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

- Церковь считается образцом русского стиля, ориентированного на древнерусское северное деревянное зодчество. В ней сохранились подлинные интерьеры, соответствующие мотивам наружного декора, а также историческая деревянная многомаршевая лестница, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Но самая главная ценность - исторический двух-трех ярусный деревянный резной иконостас, оформленный трехчетвертными колоннами со стилизованными византийскими капителями.

Деревянная церковь Святого Равноапостольного князя Владимира (Князь-Владимирская церковь) была построена в 1913-1917 годы в поселке Владимировка (располагался на месте поселка Лисий Нос вблизи железнодорожной станции). По окончании строительства храм освятили, но после революции богослужения совершались нерегулярно из-за ареста настоятеля.

Нынешний адрес: поселок Лисий Нос, Балтийский проспект, дом 37, литера А.

ИСТОЧНИК KP.RU