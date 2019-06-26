В Кировском и Красносельском районах Петербурга пройдут испытания теплосетей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-26T10:48:50+03:00

Местных жителей просят соблюдать осторожность и не подходить к возможным местам прорыва

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Лето - время подготовки к отопительному сезону. Чтобы не латать дырявые трубы зимой, в июне, июле и августе коммунальщики проводят испытания теплосетей, чтобы заранее выявить проблемные места. Сегодня и завтра работы пройдут в двух районах Петербурга.

- 26 и 27 июня 2019 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Кировском и Красносельском районах города, - сообщает пресс-служба компании.

В среду, 26 числа, проверки пройдут на улицах: Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Козлова и проспектах: Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения, Ленинский и Трамвайный.

27 июня испытывать коммуникации будут на улице Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспекте Маршала Жукова.

Петербуржцев просят не подходить к местам вытекания воды, парения. Не заходить за ограждения и сообщать об авариях по телефонам 004 с городского телефона или 112 с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU