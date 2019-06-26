2019-06-26T12:41:52+03:00
Общество

Петербургские депутаты одобрили закон, запрещающий иностранцам работать экскурсоводами

Теперь инициативу, которая должна спасти от нашествия китайских гидов, рассмотрят в Госдуме
Петр КИБЕР
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Петербургские депутаты хотят запретить экскурсоводов-иностранцев.Петербургские депутаты хотят запретить экскурсоводов-иностранцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербург приезжает все больше и больше туристов из Китая. Но если простые горожане не особо страдают от путешественников из Поднебесной, то местные экскурсоводы жалуются на китайских коллег. Те далеко не всегда имеют право работать гидом и зачастую весьма вольно трактуют российскую историю. Чтобы это пресечь, в Петербурге разработали отдельный закон.

- Депутаты городского парламента намерены разрешить работать экскурсоводами и гидами-переводчиками только гражданам России, которые прошли специальную аттестацию, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.

Кроме этого петербургские парламентарии предлагают создать реестр, в котором отметят всех лицензированных гидов и разработать программу обучения экскурсоводов. За нарушение закона предусмотрен штраф от 20 до 100 тысяч рублей или даже депортация (для иностранцев).

Сегодня, 26 июня, федеральную законотворческую инициативу одобрили в окончательном чтении. Теперь документ отправят в Москву, на рассмотрение Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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