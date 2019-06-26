2019-06-26T14:15:11+03:00
Общество

После жалоб петербуржев чиновники убрали в центре города незаконные летние кафе

Местным жителям мешали шум и сигаретный дым
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге снесли незаконные уличные кафеВ Петербурге снесли незаконные уличные кафеФото: Артем КИЛЬКИН
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В центре Петербурга свернули свою деятельность несколько летних кафе после жалоб местных жителей. Горожане обратились в комитете по контролю за имуществом, устав от постоянного шума и гама под своими окнами, а также табачного дыма, который залетает в квартиры. Чиновники устроили проверки и выяснили, что некоторые из заведений разместили на улице террасы незаконно.

- Жалобы поступили на летние веранды у дома 16 по Соляному переулку и дома 15 на Колпинской улице. Помимо шума и табачного дыма, жильцы жаловались, что летние кафе мешают проходу, особо тяжело людям с колясками, - сообщила пресс-служба Смольного.

Выяснилось, что возле кафе фирмы ООО «Сирень» на Соляном переулке построена терраса площадью 49 квадратных метров. Она находилась там и в прошлом году, однако договор на размещение летнего кафе был расторгнул еще в октябре прошлого года. Что касается летнего кафе на Колпинской улице, то оно и вовсе было установлено на территории городского значения незаконно.

Кроме этих заведений, сотрудники комитета нашли еще пять незаконных веранд на Кирочной, Фурштатской, Гагаринской улицах и улице Рубинштейна. У владельцев кафе изъяли около 180 столов, стульев и навесов, а незаконные постройки снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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