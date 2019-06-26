Петербурженку с уткой на поводке, просящую милостыню в вагоне метро, сняли на видео

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-26T15:33:04+03:00

Котята, щенки, обезьянки, но утки в метро, это перебор. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге может произойти все, что угодно. Так, пассажиры городской подземки с удивлением услышали просьбы о подаянии от жизнерадостного вида женщины, которая вела на поводке упитанную...утку!

- А как вы относитесь к такому издевательству над животным? Пихать его в сумку и таскать по метро, выклянчивая деньги - жестоко, - пишет один из очевидцев в соцсетях.

Женщина с уткой на поводке просит милостыню в метро Петербурга. Видео: ВК "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербукрг"

При этом среди петербуржцев нашлись люди, которые вспомнили эту странную женщину. Ранее ее уже видели в метро. Она также просила подаяние, но с другой птицей на поводке. Куда делось то пернатое - неизвестно.

- Женщина вроде бы нездорова, два года назад видел ее также в поезде, - пишет один из комментаторов.

Впрочем, большинство горожан посочувствовали несчастной крякве, которая вынуждена зарабатывать на жизнь вместе с хозяйкой.

- Опять эта женщина с уткой! Зимой она ее у Галереи морозила. Бедная птица, - пишут неравнодушные жители Северной столицы. Впрочем, забрать лапчатую себе, или хотя бы вызвать полицию (попрошайничество в метро запрещено) никто не решился.

ИСТОЧНИК KP.RU