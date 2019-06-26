Таксист-мигрант пытался изнасиловать глухонемую выпускницу после «Алых парусов»
Полиция Всеволожского района Ленинградской области, в чьем ведении находится граничащий с Петербургом город Кудрово, ищет водителя одной из служб такси, который после праздника «Алые паруса» попытался изнасиловать юную пассажирку. Пострадавшей оказалась 18-летняя глухонемая девушка-инвалид.
- Около трех часов ночи 24 июня водитель, привезя пассажирку к дому на проспекте Строителей в Кудрово, начал трогать ее руками на грудь, ноги, плечи и попытался поцеловать, - пишет «Оперативное прикрытие».
Но девушке удалось открыть дверь, вырваться из цепких лап таксиста и убежать домой. Уже потом, отойдя от шока, она сообщила обо всем отцу. Тот немедля пошел в полицию.
Стражам порядка удалось установить автомобиль, на котором ехала школьница. Предположительно за рулем машины находился 24-летний приезжий из Киргизии.
Сейчас мужчину ищут полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU