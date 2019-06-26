Таксист-мигрант пытался изнасиловать глухонемую выпускницу после «Алых парусов»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-26T15:55:17+03:00

Полиция ищет таксиста-мигранта, который приставал к глухонемой выпускнице после "Алых парусов". Фото: Олег ЗОЛОТО

Нападение произошло в Кудрово, куда водитель привез юную петербурженку

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Полиция Всеволожского района Ленинградской области, в чьем ведении находится граничащий с Петербургом город Кудрово, ищет водителя одной из служб такси, который после праздника «Алые паруса» попытался изнасиловать юную пассажирку. Пострадавшей оказалась 18-летняя глухонемая девушка-инвалид.

- Около трех часов ночи 24 июня водитель, привезя пассажирку к дому на проспекте Строителей в Кудрово, начал трогать ее руками на грудь, ноги, плечи и попытался поцеловать, - пишет «Оперативное прикрытие».

Но девушке удалось открыть дверь, вырваться из цепких лап таксиста и убежать домой. Уже потом, отойдя от шока, она сообщила обо всем отцу. Тот немедля пошел в полицию.

Стражам порядка удалось установить автомобиль, на котором ехала школьница. Предположительно за рулем машины находился 24-летний приезжий из Киргизии.

Сейчас мужчину ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU