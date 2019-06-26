В Ленобласти молодой рыбак перерезал горло пенсионеру из-за места на реке
Следственное управление СК России по Ленинградской области завело уголовное дело в отношении 24-летнего петербуржца, который из-за места у реки убил пенсионера из города Отрадное.
- Тело 68-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений шеи было обнаружено на берегу реки Тосна в районе Береговой улицы города Отрадное, - сообщает пресс-служба Следкома.
Правоохранителям удалось установить подозреваемого в преступлении. Им оказался 24-летний петербуржец, который приехал в Ленобласть порыбачить. По данным следствия, утром 25 июня молодой человек поругался с двумя местными жителями.
Рыбак хотел зайти в реку в конкретном месте, но пенсионер его не пускал, так как напротив стоял его дом и ему не нравилось присутствие посторонних. После недолгой перепалки молодой петербуржец достал нож дважды ударил оппонента в шею., после чего с места происшествия скрылся. Раны для пенсионера оказались смертельными.
Сейчас 24-летний мужчина задержан, в отношении него заведено дело по статье «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU