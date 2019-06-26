2019-06-26T16:17:05+03:00
Происшествия

В Ленобласти молодой рыбак перерезал горло пенсионеру из-за места на реке

Спор 24-летнего петербуржца и 68-летнего жителя Отрадного закончился трагедией
Петр КИБЕР
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Из-за места у реки молодой рыбак убил пенсионера. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.Из-за места у реки молодой рыбак убил пенсионера. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.
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Следственное управление СК России по Ленинградской области завело уголовное дело в отношении 24-летнего петербуржца, который из-за места у реки убил пенсионера из города Отрадное.

- Тело 68-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений шеи было обнаружено на берегу реки Тосна в районе Береговой улицы города Отрадное, - сообщает пресс-служба Следкома.

Правоохранителям удалось установить подозреваемого в преступлении. Им оказался 24-летний петербуржец, который приехал в Ленобласть порыбачить. По данным следствия, утром 25 июня молодой человек поругался с двумя местными жителями.

Рыбак хотел зайти в реку в конкретном месте, но пенсионер его не пускал, так как напротив стоял его дом и ему не нравилось присутствие посторонних. После недолгой перепалки молодой петербуржец достал нож дважды ударил оппонента в шею., после чего с места происшествия скрылся. Раны для пенсионера оказались смертельными.

Сейчас 24-летний мужчина задержан, в отношении него заведено дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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