Восемь набережных обновят в 2019 году в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:12 2019-06-26T20:12:44+03:00

В 2019 году в Петербурге обновят восемь набережных Фото: Артем КИЛЬКИН

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Часть набережных в Петербурге в 2019 году ждет обновление. На восьми объектах уже запланированы ремонтные работы, большую часть которых проведут до конца лета. На набережных отремонтируют облицовки стен, очистят швы, поменяют гранитные элементы, плиты тротуаров, а также покрасят и почистят ограды.

- В этом году в адресную программу вошли: правый берег набережной реки Фонтанки от улицы Ломоносова до Лештукова моста, набережная Лейтенанта Шмидта от 13 до 20 линии В.О., Смольная набережная, набережная реки Смоленки, Карповки, Ждановки, набережная канала Грибоедова от Сенного моста до Кокушкина моста и от Мучного моста до Каменного мота, а также отдельные участки набережной Приморского проспекта, - сообщили в Смольном.

Еще одиннадцать мест ждет серьезный, капитальный ремонт. Там будут демонтировать существующие стенки набережных и сооружать новые, а также реставрировать металлические ограды. К примеру, в середине июня начались работы на левом берегу канала Грибоедова рядом с домом 152.

В целом на ближайшие три года запланирован ремонт 27 объектов на общую сумму 381,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU