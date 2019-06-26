2019-06-26T20:58:29+03:00
Происшествия

Почти 40 килограммов наркотиков петербуржец хранил в двух гаражах

Мужчина продавал запрещенные вещества с помощью закладок
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге мужчина хранил 40 килограммов наркотиковВ Петербурге мужчина хранил 40 килограммов наркотиковФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Уроженец Петербурга попался на незаконном бизнесе в руки вологодских правоохранителей. Мужчина занимался распространением синтетических наркотиков, известных в простонародье как «соль». Во время обысков у него изъяли почти 40 килограммов запрещенных веществ.

- По данным следствия, петербуржец распространял наркотики через закладки. Причем «клады» он делал крупные от 100 граммов до 10 килограммов. Органы следствия располагают данными, что распространение запрещенных к обороту веществ планировалось на территории Вологодской, а также Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Владимирской областей и иных регионов России, - сообщили в МВД Вологодской области.

Задержали петербуржца у него дома в Северной столице 14 июня. Во время осмотра, в двух принадлежащих ему гаражах нашли несколько десяток полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, весы, упаковочный материал. Химическое исследование показало, что изъятое представляет собой синтетическое наркотическое средство PVP общей массой 38 килограммов 676 граммов.

Сейчас житель Культурной столицы находится под стражей в СИЗО города Череповца. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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