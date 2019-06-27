Прогноз погоды на 27 июня в Санкт-Петербурге: Дождливо и не слишком тепло

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-27T07:45:44+03:00

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В Петербург пришло похолодание. Не зимнее, не резкое, но температура постепенно поползла вниз. Если на прошедших выходных градусники показывали до 25 тепла, то в середине рабочей недели цифры едва доходили до +20. А с четверга, с приходом пасмурной погоды, будет и того меньше.

- 27 июня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Утром и в течении дня кратковременные дожди. Ветер днем северо-восточный и северный, умеренный. Температура воздуха составит от +17 до +19 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Зонтик или дождевик, свитер, туфли, а не босоножки - вот лучший гардероб на сегодняшний день. Замерзнуть и заболеть летом - самая распространенная ошибка.

Почти такой же окажется погода и в пятницу. 28 июня метеорологи обещают кратковременные дожди в течение дня, порывы сильного ветра и не выше 18 тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU