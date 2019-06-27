Неравная схватка: Уходя от ДТП «Рено» врезался в историческое здание в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-27T15:34:37+03:00

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В центре Петербурга около полудня в четверг, 27 июня, произошла «схватка» автомобиля марки «Рено Дастер» и исторического здания на Шпалерной улице. Водитель иномарки затормозил «носом» машины в стену, пытаясь увернуться от столкновения с белой «Шкодой».

- Он ехал за «Шкодой», которая остановилась перед пешеходным переходом. Не успел затормозить, зацепил ей фонарь и убрался влево, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Въехал «Рено Дастер» в здание казармы кавалергардского полка, архитектора Руска постройки 1800-1803 годов. Само здание особо не пострадало. А вот машине все же досталось. У «Рено» разбил передний бампер и пополам смят капот. Водитель отделался легким испугом.

Сейчас с причинами и последствиями аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции. Водителю «Рено» может грозить серьезное наказание, так как, уходя от столкновения с автомобилем, он пересек двойную сплошную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU