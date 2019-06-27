2019-06-27T16:36:12+03:00
Общество

Глава Ленинградской области предложил меры по снижению аварийности на дорогах

На заседании Госсовета Александр Дрозденко подчеркнул, что главный фактор аварийности - человеческий
Петр КИБЕР
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Губернатор Ленинградской области предложил меры по снижению аварийности на дорогах.Губернатор Ленинградской области предложил меры по снижению аварийности на дорогах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Россия, как ни печально, входит в рейтинг стран с самым большим числом автомобильных аварий и индексом погибших в ДТП. Как сделать так, чтобы происшествий на дорогах стало меньше, обсуждали на заседании Госсовета в Москве. Одним из выступивших предложениями стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Обеспечение безопасности дорожного движения – проблема комплексная: правовая, социально-экономическая, административная, техническая, научная, психологическая. Но самое главное в ней – человеческий фактор, - заявил глава 47 региона.

Другими словами, можно построить идеальные дороги, мосты, развязки (и к этому надо стремиться), но кто убережет от лихачей или пьяниц за рулем? Именно по вине водителей происходит подавляющее число аварий. И нарушителям надо давать по рукам.

- Конфискация машин у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, это жесткое решение, но оно необходимо, - уверен Александр Дрозденко.

Также надо лишать прав «гонщиков», а вот аккуратных водителей поощрять снижая стоимость страховки. Необходимо учить людей оказывать медпомощь в первый, «золотой» час. Ну и конечно безопасность начинается с воспитания. Особое внимание надо уделить работе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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