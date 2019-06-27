2019-06-27T16:39:23+03:00
Общество

2,5 тысячи водителей в Петербурге остались без прав из-за долгов перед детьми

Сейчас садиться за руль авто запрещено 3,5 тысячам автомобилистов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге 2500 водителей остались без прав из-за долгов перед детьмиВ Петербурге 2500 водителей остались без прав из-за долгов перед детьмиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Петербурге на конец июня 2019 года более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за долгов. Причем, большая часть из них – около 2500 автомобилистов – это те, кто не выплачивает алименты на содержание своих детей. Как оказалось, именно такие ограничения лучше всего мотивируют безответственных должников выплачивать деньги.

- С начала 2019 года судебными приставами Петербурга вынесено около 1200 постановлений о временном ограничении на пользование должниками водительскими правами. Всего на исполнении УФССП в Северной столице в этом году находилось более пяти тысяч исполнительных производств, в рамках которых в отношении должника приостановлено пользование спецправом, - сообщили в федеральной службе.

Как оказалось, такой способ отлично мотивирует автомобилистов расплачиваться по долгам. Только за пять месяцев 2019 года они выплатили более 40 миллионов рублей. Причем, более 30 миллионов – алименты от безответственных родителей своим детям.

Такую практику УФССП Петербурга начали применять в 2016 году. Надо отметить, что временно лишить прав уклониста служба может даже при долге в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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