2019-06-27T20:18:01+03:00
Происшествия

На Ленинском проспекте в Петербурге прорвало трубу

Огромная лужа воды разлилась на парковке у магазина «Максидом»
Лилия КОЗЛОВА
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В Кировском районе Петербурга прорвало трубу во время гидравлических испытанийВ Кировском районе Петербурга прорвало трубу во время гидравлических испытанийФото: СОЦСЕТИ
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Вечером в четверг, 27 июня, в Кировском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Рядом с магазином строительных материалов «Максидом» на Ленинском проспекте, дом 103, прорвало трубу. Огромная лужа воды залила часть парковки и дороги.

- Пару часов назад там был. Было все спокойно, - удивляются петербуржцы.

По данным «Теплосети Петербурга» сегодня как раз в Кировском и Красносельском районах проводятся гидравлические испытания при подготовке тепловых труб к новому отопительному сезону. Вероятно, прорыв случился именно по этой причине.

Испытания проводятся специально для того, чтобы за лето выявить слабые участки на теплотрассе и провести капитальный ремонт. Во время проверки температура воды в трубах не превышает 40 градусов, поэтому вероятности получить ожоги у прохожих нет. Тем не менее, сотрудники «Теплосети» напоминают, что опасно подходить близко к месту разлива воды или проезжать там на машине, так как может провалиться размытый грунт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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