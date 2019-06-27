Петербуржцы катались по Нарве и случайно пересекли границу

СЕГОДНЯ 20:55 2019-06-27T20:55:16+03:00

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Летняя прогулка на лодке по реке Нарва двух жителей Петербурга чуть было не закончилась серьезными проблемами. Петербуржцы катались по водной глади и «докатались» до того, что пересекли государственную границу. Благо, команды «стрелять» не было.

- Пограничники Эстонии и России задержали двух мужчин на лодке. Петербуржцы катали по Нарве и случайно пересекли границу страны. Причем на целых 40 метров, - сообщается в группе «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

По словам самих петербуржцев, они не собирались нарушать государственные границы. Мужчины рассказали пограничникам, что просто отдыхали и не заметили, как заплыли слишком далеко. Тем более, по воде не проведено никакой яркой черты, обозначающей границу.

В результате, катание по реке петербуржцам обошлось в девять тысяч рублей на двоих. Каждому мужчине выписали штраф в размере 4500 рублей за нарушение государственной границы.

ИСТОЧНИК KP.RU