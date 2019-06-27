В Петербурге собираются спасти особняк Челищева

СЕГОДНЯ 21:12 2019-06-27T21:12:48+03:00

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В центре Петербурга исторический особняк Челищева на Вознесенском проспекте стремительно разрушается. Активисты и градозащитники постоянно бьют тревогу - здание надо срочно спасать. Недавно мародеры срезали металлические рамы с окон в одном из залов дома, а также чугунные балясины на лестничных ограждений. В самом здании ситуация еще хуже. В комнатах на стенах можно увидеть растущие грибы, а в одном из залов уже нет части пола.

- На днях я попросил Комитет имущественных отношений выставить его на торги одним их первых, чтобы ускорить процесс его реставрации и приспособления для современного использования, - передает слова председателя КГИОП Петербурга Сергея Макарова газета «Петербургский дневник».

Отмечается, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сейчас взял ситуацию с особняком Челищева под свой контроль. На данный момент здание включено в программу «Аренда памятника за 1 рубль».

ИСТОЧНИК KP.RU