В Петербурге собираются спасти особняк Челищева
В центре Петербурга исторический особняк Челищева на Вознесенском проспекте стремительно разрушается. Активисты и градозащитники постоянно бьют тревогу - здание надо срочно спасать. Недавно мародеры срезали металлические рамы с окон в одном из залов дома, а также чугунные балясины на лестничных ограждений. В самом здании ситуация еще хуже. В комнатах на стенах можно увидеть растущие грибы, а в одном из залов уже нет части пола.
- На днях я попросил Комитет имущественных отношений выставить его на торги одним их первых, чтобы ускорить процесс его реставрации и приспособления для современного использования, - передает слова председателя КГИОП Петербурга Сергея Макарова газета «Петербургский дневник».
Отмечается, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сейчас взял ситуацию с особняком Челищева под свой контроль. На данный момент здание включено в программу «Аренда памятника за 1 рубль».
ИСТОЧНИК KP.RU