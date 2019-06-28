2019-06-28T07:41:42+03:00
Общество

Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге: дожди и сильный ветер

Последний рабочий день недели обещает быть ненастным
Петр КИБЕР
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В пятницу в Петербурге будет ветренно и дождливо.В пятницу в Петербурге будет ветренно и дождливо.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Если в четверг обещанные синоптиками дожди оказались лишь кратковременными, то в пятницу петербуржцам обещают настоящий удар стихии. Ветер усилится, а небесные хляби разверзнутся по-настоящему.

- 28 июня в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Ночью ливни, днем кратковременные дожди. Ветер северный северо-восточный, умеренный с порывами до сильного. Воздух прогреется до +17...+19 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - сообщается на сайте гидрометцетра Северной столицы.

Накануне о сильном ухудшении погоды петербуржцев предупредили и в МЧС. Спасатели сообщили, что по их данным, в пятницу в городе на Неве возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.

Петербуржцам посоветовали лишний раз не выходить на улицу, закрыть все окна и двери, а также перепарковать машину на открытое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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