Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге: дожди и сильный ветер
Если в четверг обещанные синоптиками дожди оказались лишь кратковременными, то в пятницу петербуржцам обещают настоящий удар стихии. Ветер усилится, а небесные хляби разверзнутся по-настоящему.
- 28 июня в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Ночью ливни, днем кратковременные дожди. Ветер северный северо-восточный, умеренный с порывами до сильного. Воздух прогреется до +17...+19 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - сообщается на сайте гидрометцетра Северной столицы.
Накануне о сильном ухудшении погоды петербуржцев предупредили и в МЧС. Спасатели сообщили, что по их данным, в пятницу в городе на Неве возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.
Петербуржцам посоветовали лишний раз не выходить на улицу, закрыть все окна и двери, а также перепарковать машину на открытое место.
ИСТОЧНИК KP.RU