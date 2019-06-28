2019-06-28T11:04:52+03:00
Происшествия

На трассе «Кола» иномарку с ярославскими номерами намотало на столб, пострадали три человека

Серьезное ДТП произошло утром 28 июня под Петербургом
Петр КИБЕР
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На трассе "Кола" разбилась иномарка с ярославскими номерами. Фото: vk.com/spb_todayНа трассе "Кола" разбилась иномарка с ярославскими номерами. Фото: vk.com/spb_today
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Три человека - мужчина и две женщины серьезно пострадали в ДТП на трассе «Кола». Утром 28 июня здесь разбилась иномарка с номерами Ярославской области. На полном ходу красная «Мазда» влетела в бетонный фонарный столб.

- Авария произошла на 24 километре трассы «Кола» по направлению к Санкт-Петербургу, - сообщает отдел пропаганды городского и областного управления ГИБДД.

Фотографии с места ДТП показывают страшную картину. Машину практически намотало на столб.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 27-летний мужчина. Он пострадал меньше всех, так как удар пришелся на правую часть машины. А вот две его пассажирки 1970 и 1998 года рождения были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.

Учитывая, что ночью в Петербурге и Ленобласти шел проливной дождь, одной из причин происшествия мог стать мокрый асфальт. В обстоятельствах аварии разбираются инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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