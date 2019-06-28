Строительная компания «СПб Реновация» достроит дома в ЖК «Живи! В Курортном»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-28T16:41:28+03:00

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Возведение жилого комплекса «Живи! В Курортном» в поселке Песочном Петербурга продолжится. Компания «СПб Реновация» уже готова возобновить работы и будет достраивать дома по обычной долевой схеме. Оценку строительной готовности и объемов продаж выполнили специалисты ГУП ГУИОН. Кроме ЖК в Курортном районе Северной столицы, застройщик получил заключения комитета по строительству по корпусам в проектах «Новое Колпино», «Астрид», «Живи! В Рыбацком».

Поправки в 214-ФЗ предусматривают, что для проектов по договорам развития застроенных территорий условия мягче, чем для остальных: достаточно не 30% от общего объема работ, а 15%. Напомним, что в этом году ФАС снял претензии к договорам между Смольным и «СПб Реновация», и на преобразование кварталов массовой застройки компания получила еще 10 лет.

Сейчас в программу реновации в Петербурге включены 22 квартала в девяти районах города. Застройщик уже отдал ключи от 580 квартир в новых жилых комплексах «Сандэй», «Стереос», «Малая Охта», «Новый Лиговский». В ближайшие два года планируется полностью ввести в эксплуатацию четыре квартала: «Новое Колпино», «Астрид», «Живи! В Рыбацком» и «Живи! В Курортном». Самая крайняя сдача – конец 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU