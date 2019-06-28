2019-06-28T16:59:35+03:00
Происшествия

Бизнесмен-гангстер из Петербурга получил 20 лет тюрьмы за заказные убийства и незаконный оборот оружия

Ранее судимый предприниматель убирал с пути своих конкурентов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге 20 лет тюрьмы получил бизнесмен-гангстерВ Петербурге 20 лет тюрьмы получил бизнесмен-гангстерФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге уголовное дело, которое длилось девять лет, завершилось приговором суда. В пятницу, 28 июня 2019 года, бизнесмен Михаил Кришьян получил 20 лет тюрьмы строгого режима за заказные убийства и незаконный оборот оружия. Свои дела предприниматель предпочитал решать сурово, в стиле 90-х.

И так, ранее уже судимый за рейдерство Михаил Кришьян в мае 2010 года заказал убийство владельца ТРК «Пулково-3» Михаила Карачева. Причиной стал передел собственности коммерческих предприятий. Бизнесмен нашел Виктора Шишкина и Дениса Михайлова, последний в свою очередь, за денежное вознаграждение привлек к совершению убийства Вадима Сорокина и Руслана Аксянова. Вечером 7 мая возле дома 24 на Благодатной улице Сорокин и Аксянов напали на Карачева и жестоко избили его. Предприниматель умер в больнице.

В конце того же мая Сорокин и Аксянов подрались из-за какого-то бытового вопроса. В ход пошел нож, который начал переходить из руки в руки и в результате первый мужчина зарезал второго.

- Недолюбливая еще одного бизнесмена, Кришьян снова заказал убийство у Михайлова с Сорокиным осенью 2010 года. 29 октября 2010 года на дело пошел последний. У дома 29 корпус 1 по улице 2-й Жерновской он всадил пять пуль в жертву из самодельного пистолета, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Кроме того, при производстве обыска, в рамках расследования уголовного дела, по месту жительства Кришьяна были обнаружены, незаконно приобретенные и хранящиеся, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Расследование шло очень долго. В том числе, в силу того, что Кришьян спрятался в Эстонии, требовал политического убежища и отказывался давать показания. Но сейчас история уже закончена, его вина доказала и вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сто собак подстригут на свитера для петербургских бездомных
Строительная компания «СПб Реновация» достроит дома в ЖК «Живи! В Курортном»
Двое подростков и двухлетний малыш попали под минивэн в Ленобласти
Бесстрашные альпинисты установили на шпиле Лахта-центра метеостанцию
Спасенный в Петербурге тюлень пересек границу Эстонии и отдохнул в Финляндии
Граффити про сестер Хачатурян, убивших своего отца, появилось в Петербурге
Горизбирком продлит сроки подачи документов на муниципальных выборах
Петербургский депутат предложил выписывать рецепты на лекарства отпускникам, едущим за рубеж
За время закрытия «Академической» автобусы перевезли 6 миллионов пассажиров
Выходные в Петербурге пройдут без дождей
На трассе «Кола» иномарку с ярославскими номерами намотало на столб, пострадали три человека
На станции «Гражданский проспект» на два месяца ограничат вход из-за работ на эскалаторе
Три «Сапсана» и 26 поездов «застряли» на линии Москва -Петербург из-за украденного кабеля
«Зенит» начал продажу билетов на первые домашние игры нового сезона
В Колпино открыли движение по новому участку Усть-Ижорского шоссе
Под Гатчиной ночью машина насмерть сбила женщину и скрылась
От метро «Улица Дыбенко» до Кудрово запустят трамвай и сэкономят 3 миллиарда
"Драконистый" БМВ разбился на Вантовом мосту и собрал утреннюю пробку на КАД
Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге: дожди и сильный ветер
Большие на помощь маленьким: Водитель автокрана перевел семью уток через дорогу в Петербурге
Жительница Петербурга похитила и задушила женщину из-за ревности
В Петербурге собираются спасти особняк Челищева
Петербуржцы катались по Нарве и случайно пересекли границу