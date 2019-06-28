Бизнесмен-гангстер из Петербурга получил 20 лет тюрьмы за заказные убийства и незаконный оборот оружия

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-28T16:59:35+03:00

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В Петербурге уголовное дело, которое длилось девять лет, завершилось приговором суда. В пятницу, 28 июня 2019 года, бизнесмен Михаил Кришьян получил 20 лет тюрьмы строгого режима за заказные убийства и незаконный оборот оружия. Свои дела предприниматель предпочитал решать сурово, в стиле 90-х.

И так, ранее уже судимый за рейдерство Михаил Кришьян в мае 2010 года заказал убийство владельца ТРК «Пулково-3» Михаила Карачева. Причиной стал передел собственности коммерческих предприятий. Бизнесмен нашел Виктора Шишкина и Дениса Михайлова, последний в свою очередь, за денежное вознаграждение привлек к совершению убийства Вадима Сорокина и Руслана Аксянова. Вечером 7 мая возле дома 24 на Благодатной улице Сорокин и Аксянов напали на Карачева и жестоко избили его. Предприниматель умер в больнице.

В конце того же мая Сорокин и Аксянов подрались из-за какого-то бытового вопроса. В ход пошел нож, который начал переходить из руки в руки и в результате первый мужчина зарезал второго.

- Недолюбливая еще одного бизнесмена, Кришьян снова заказал убийство у Михайлова с Сорокиным осенью 2010 года. 29 октября 2010 года на дело пошел последний. У дома 29 корпус 1 по улице 2-й Жерновской он всадил пять пуль в жертву из самодельного пистолета, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Кроме того, при производстве обыска, в рамках расследования уголовного дела, по месту жительства Кришьяна были обнаружены, незаконно приобретенные и хранящиеся, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Расследование шло очень долго. В том числе, в силу того, что Кришьян спрятался в Эстонии, требовал политического убежища и отказывался давать показания. Но сейчас история уже закончена, его вина доказала и вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU