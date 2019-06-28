Стало известно, когда население Петербурга вырастет до 6 миллионов

СЕГОДНЯ 20:32 2019-06-28T20:32:20+03:00

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Петербург, как известно, город- миллионник. На сегодняшний день в Северной столице проживает чуть больше пяти миллионов человек. Однако через несколько лет численность населения перевалит отметку в шесть миллионов. Петростат опубликовал прогноз численности населения в СЗФО до 2035 года.

- Сейчас в Петербурге живет 5386 тысяч человек. В 2020 году эта цифра вырастет до 5458 тысяч, а в 2021 году численность населения перевалит за отметку в 5,5 миллионов человек, - говорится в отчете Петростата.

Шестимиллионником же Петербург должен стать только в 2036 году. Причем, исследователи считают, что расти население будет не за счет коренных жителей, а мигрантов. При этом до 2036 года в городе и Ленобласти ожидается естественная убыль населения. То есть число умерших превысит число родившихся. Рождаемость будет все время падать и пойдет вверх лишь в 2035 году, но и тогда не превысит смертности. В Ленобласть ежегодно станут приезжать 25 – 26 тыс. человек, в Петербург – более 55 тыс.

Что касается Ленобласти, то сейчас там проживает 1856 тысяч человек, то к 2036 году ожидается, что население увеличится до 2 миллионов.

Если смотреть по гендерной статистике, то женщин в Северо-Западном регионе значительно больше. Три миллиона представительниц прекрасного пола будут проживать в регионе в 2024 году, а мужчин станет такое же количество только в 2036 году.

ИСТОЧНИК KP.RU