Юный петербуржец получил тяжелые травмы, защищая футбольные ворота

28 Июнь 21:47 2019-06-28T21:47:29+03:00

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Футбол может быть по-настоящему опасным спортом. Инцидент произошел вечером в четверг, 27 июня 2019 года. В Петербурге юный голкипер, защищая ворота, оказался в больнице. Причем, в тяжелом состоянии. Во время тренировки мальчик получил удар ногой по голове. Стоял на воротах «насмерть».

- Вечером четверга из спортивного комплекса на Перекопской улице скорая забрала 12-летнего юношу. Серьезные травмы мальчик получит на футбольной тренировке клуба «Лагуна». Как рассказал тренер, когда школьник защищал ворота, его ударили ногой, - сообщается в паблике «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Когда парня привезли в больницу, то медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вдавленный перелом левой теменной кости. Сейчас состояние мальчика оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU