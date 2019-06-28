2019-06-28T21:47:29+03:00
Происшествия

Юный петербуржец получил тяжелые травмы, защищая футбольные ворота

12-летний голкипер отправился в больницу с тренировки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге мальчик попал в больницу, защищая футбольные воротаВ Петербурге мальчик попал в больницу, защищая футбольные воротаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Футбол может быть по-настоящему опасным спортом. Инцидент произошел вечером в четверг, 27 июня 2019 года. В Петербурге юный голкипер, защищая ворота, оказался в больнице. Причем, в тяжелом состоянии. Во время тренировки мальчик получил удар ногой по голове. Стоял на воротах «насмерть».

- Вечером четверга из спортивного комплекса на Перекопской улице скорая забрала 12-летнего юношу. Серьезные травмы мальчик получит на футбольной тренировке клуба «Лагуна». Как рассказал тренер, когда школьник защищал ворота, его ударили ногой, - сообщается в паблике «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Когда парня привезли в больницу, то медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вдавленный перелом левой теменной кости. Сейчас состояние мальчика оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургские выпускники написали себе письмо в будущее
Петербуржец нашел на спортивной площадке гранату времени ВОВ
Вандалы испортили только что отреставрированный Банковский мост в центре Петербурга
Стало известно, когда население Петербурга вырастет до 6 миллионов
Злостных нарушителей ПДД в петербургский каршеринг будет заносить в черный список
Милонов предложил провести референдум в Петербурге
Неравнодушные петербуржцы спасли детенышей енота-полоскуна из рабства
Сто собак подстригут на свитера для петербургских бездомных
Бизнесмен-гангстер из Петербурга получил 20 лет тюрьмы за заказные убийства и незаконный оборот оружия
Строительная компания «СПб Реновация» достроит дома в ЖК «Живи! В Курортном»
Двое подростков и двухлетний малыш попали под минивэн в Ленобласти