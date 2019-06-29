Никто не наказан, виновных нет: 15 лет назад погиб петербургский журналист Максим Максимов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-29T16:03:44+03:00

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Дело петербургского журналиста Максима Максимова прогремело в Северной столице в 2004 году. Тогда спецкорреспондент журнала «Город», занимавшийся расследованием коррупции, бесследно исчез. Последнее, что о нем известно - 29 июня пошел на встречу с информатором на Фурштадтской улице. И все, пропал. Его коллеги сумели доказать, что Максимов был убит, но тело журналиста так и не нашли. Спустя 15 лет дело не продвинулось ни на шаг.

- С моей точки зрения, журналист Максим Максимов погиб как герой, исполняя свой долг. Считаю, что он заслуживает посмертно правительственной награды, потому что боролся за то, чтобы жизнь всех нас была лучше и чище, - рассказал в интервью газете «Петербургский дневник» генеральный директор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов.

К сожалению, поддержки от Союза журналистов России инициатива пока не получила. Имя Максима Максимова даже не включено в «поминальный» список работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга.

- Это вопрос совести всех и каждого. Мы не должны складывать руки, потому что у такого рода дел не бывает срока давности, – уверен Андрей Константинов.

ИСТОЧНИК KP.RU