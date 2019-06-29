В Петербурге стартовал чемпионат Европы по черлидингу

СЕГОДНЯ 19:26 2019-06-29T19:26:58+03:00

На континентальный кубок в Северную столицу съехались более трех тысяч спортсменов из 24 стран

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Стройные фигуры и короткие юбки - нет, это не очередной конкурс красоты или кастинг модельного агентства. Сотни и даже тысячи молодых девушек и вместе с ними парней приехали в Санкт-Петербург на чемпионат Европы по черлидингу. Красочное соревнование стартовало накануне на Крестовском острове.

- Участие в крупнейшем континентальном первенстве по чир спорту принимают более 3,5 тысяч атлетов из 24 стран, - сообщает пресс-служба Союза черлидинга России.

Если вдруг кто не знает, что такое черлидинг, то достаточно вспомнить группы поддержки, работающие на спортивных мероприятиях. Обычно это девушки, создающие хорошее настроение на трибунах и танцующие в перерывах.

За медали сражаются больше трех тысяч спортсменов из 24 стран.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но все же черлилинг это большее. Это полностью самостоятельный акробатический спорт, зародившийся в США на американском футболе. По началу выступление красивых девушек было лишь развлечением, но впоследствии невероятные пируэты и высокие прыжки с поддержками переродились в самостоятельный вид.

Увидеть, что такое европейский черлидинг и поболеть за российских спортсменов можно до 30 июня на «Сибур Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU