2019-06-29T20:32:39+03:00
Политика

Горизбирком принял документы у Александра Беглова, Владимира Бортко, Михаила Амосова и Надежды Тихоновой

Все претенденты на пост губернатора сдали листы с необходимым числом подписей муниципальных депутатов
Петр КИБЕР
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Горизбирком принял документы у Александра Беглова. Фото: twitter.com/spbikГоризбирком принял документы у Александра Беглова. Фото: twitter.com/spbik
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Трое претендентов на должность губернатора Санкт-Петербурга сдали документы, позволяющие им быть зарегистрированы в качестве официальных кандидатов. После кинорежиссера Владимира Ботко, ставшего первым, следующими в горизбирком пришли Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Александр Беглов.

- Рабочая группа по приёму и проверке документов, приняла документы, необходимые для регистрации у Беглова Александра Дмитриевича, - говорится в сообщении пресс-служба петербургского горизбиркома.

Согласно обнародованной информации, врио губернатора города предоставил в комиссию 162 подписи депутатов, представляющих 108 муниципальных советов и 80331 подпись избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

Напомним, что всего о желании бороться за кресло главы Северной столицы заявили 28 человек. На данный момент документы в горизбирком сдали четверо. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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