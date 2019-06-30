2019-06-30T09:30:53+03:00
Происшествия

В Стрельне иномарку разорвало на две части после столкновения с деревом

Водитель машины скончался на месте происшествия
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Авария произошла вечером 29 июня. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Авария произошла вечером 29 июня. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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Жуткая авария произошла в Петродворцовом районе Петербурга. В Стрельне водитель потерял управление и врезался в дерево.

ДТП случилось вечером 29 июня на перекрестке Санкт-Петербургского и Красносельского шоссе. Водитель пролетел на красный свет и, пытаясь уйти от лобового столкновения, вылетел с проезжей части. От удара о дерево машину буквально разорвало пополам.

Как рассказали очевидцы, произошло этого из-за того, что автомобиль двигался на большой скорости. Управлял иномаркой 39-летний мужчина. Также в салоне находились два пассажира.

- Около 19:40 водитель, двигаясь по неустановленному сигналу светофора, избегая столкновения, не справился с управлением и совершил наезд на дерево справа по ходу движения автомобиля, - рассказали в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Также в ведомстве уточнили, что водитель скончался на месте происшествия. Пассажиров – мужчину и женщину - с травмами различной степени тяжести госпитализировали в одну из городских больниц. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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