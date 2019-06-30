В Стрельне иномарку разорвало на две части после столкновения с деревом
Жуткая авария произошла в Петродворцовом районе Петербурга. В Стрельне водитель потерял управление и врезался в дерево.
ДТП случилось вечером 29 июня на перекрестке Санкт-Петербургского и Красносельского шоссе. Водитель пролетел на красный свет и, пытаясь уйти от лобового столкновения, вылетел с проезжей части. От удара о дерево машину буквально разорвало пополам.
Как рассказали очевидцы, произошло этого из-за того, что автомобиль двигался на большой скорости. Управлял иномаркой 39-летний мужчина. Также в салоне находились два пассажира.
- Около 19:40 водитель, двигаясь по неустановленному сигналу светофора, избегая столкновения, не справился с управлением и совершил наезд на дерево справа по ходу движения автомобиля, - рассказали в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Также в ведомстве уточнили, что водитель скончался на месте происшествия. Пассажиров – мужчину и женщину - с травмами различной степени тяжести госпитализировали в одну из городских больниц. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU