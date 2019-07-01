Из-за ДТП на Васильевском острове встали трамваи

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-01T09:06:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Василеостровском районе Петербурга с утра понедельника, 1 июля, уже образовалась пробка. Из-за аварии на Среднем проспекте Васильевского острова, которая произошла прямо на трамвайных путях, встало движение общественного транспорта. Местные жители вынуждены добираться до работы пешком или пересаживаться на другой транспорт.

Авария произошла на Среднем проспекте Васильевского острова около восьми часов утра. На трамвайных путях столкнулись «Тойота» и такси «Митсубиси Лансер».

- Судя по знакам приоритета, вина не водителя «Тойоты», а такси. Похоже, «Лансер» разворачивался, а «Тойота» по рельсам летел, - выдвинули мнение о причинах аварии петербургские автомобилисты.

В том, кто прав, а кто виноват в этом ДТП уже разбираются инспекторы ДПС. По предварительным данным, травмы в аварии никто не получил. Зато пострадали жители Васильевского острова, которые ехали по своим делам на трамваях. Авария перегородила пути на Среднем проспекте В.О. Трамваи на острове встали от 12-ой до 15-ой линии. Пассажиры вынуждены менять транспорт или идти пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU