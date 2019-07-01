30 человек отравились шавермой в Калининском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-01T10:06:57+03:00

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Быстрый «перекус» в кафе в Калининском районе стоил серьезных проблем со здоровьем 30 жителям Петербурга. Отведав шаверму в заведении «Евро Кебаб» на проспекте Непокоренных, 6, посетители стали массово жаловаться на самочувствие и обращаться за помощью к медикам.

Первые заболевшие обратились к врачам еще в субботу, 29 июня. Вечером того же дня в больницу уже пришли семь человек. У всех были одни и те же симптомы и все они ели шаверму в том самом кафе.

- Сейчас мы проводим исследование и анализы. Сегодня объявим результаты, - рассказали в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Причиной отравления посетителей могли стать как антисанитария, нарушение хранение продуктов, так и сальмонеллез. Инфекция пряталась в яйцах, которые использовались для приготовления соуса к блюдам.

Сейчас несколько человек находятся в больнице, кафе-шаверма временно закрыто. После всех исследований специалисты Роспотребнадзора примут решение, что делать с горе-заведением.

ИСТОЧНИК KP.RU