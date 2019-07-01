12-летняя петербурженка выпила на спор самогона и попала в реанимацию

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-01T13:17:21+03:00

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Маленькая школьница в Петербурге решила проверить себя «на слабо» и попала в реанимацию. В субботу, 29 июня, две подружки, одной из которых всего 12 лет, пошли гулять. Спустя какое-то время прохожие заметили на пляже Безымянное в Красносельском районе города девочку-подростка в сопровождении подруги, которая еле волочила ноги, запиналась и падала на землю. Оказалось, что школьница была смертельно пьяна.

- 29 июня в полицию Красносельского района из больницы поступило сообщение о том, что с пляжа на улице Красных Командиров госпитализирована девочка с сильным отравлением неизвестным веществом, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Врачей вызвал неравнодушный отдыхающий, который увидел, в каком состоянии находится девочка. Разъяснила ситуацию подруга школьницы. Оказалось, что подросток выпила самогона на спор. Кто именно подстрекал девочку и предложил ей алкоголь, подруга не уточнила.

Сейчас полиция Северной столицы проводит проверку. Девочка в тяжелом состоянии находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU