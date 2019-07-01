Рецидивист отправится на скамью подсудимых за сексуальное насилие над петербургскими школьницами
На скамью подсудимых в Петербурге отправится 31-летний ранее судимый мужчина, не сумевший удержать свои сексуальные желание в узде. За что и поплатился. Местного жителя обвиняют в преступлениях против несовершеннолетних девочек, которых он поджидал на выходе из школы.
- Все преступления мужчина совершил в один день, в Невском и Красногвардейском районах. Он поджидал школьниц возле учебных заведений и нападал на них. С кем-то 31-летний сумел совершить насильственные действия сексуального характера, кому-то из девочек удалось сбежать до того, как произошло ужасное, - рассказали в следственном комитете Петербурга.
В итоге среди жертв сексуально озабоченного мужчины пять девочек в возрасте от 12 до 15 лет. Более того, за одной из школьниц петербуржец проследил и проник в ее квартиру на улице Тельмана.
Уголовное дело мужчины передали в суд. Сейчас ему грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU