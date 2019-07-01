2019-07-01T17:34:14+03:00
Дом. Семья

Пьяный житель Гатчины грозил усыпить лысого Мишу

Мужским именем зовут кота породы сфинкс, от которого пытался избавиться нетрезвый хозяин
Петр КИБЕР
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Хозяин угрожал усыпить 5-летнего Мишу. В итоге кота забрали сердобольные гатчинцы. Фото: vk.com/trofimovamilaХозяин угрожал усыпить 5-летнего Мишу. В итоге кота забрали сердобольные гатчинцы. Фото: vk.com/trofimovamila
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Нового хозяина для едва не погибшего кота срочно ищут жители Гатчины. История животного необычна и, увы, банальна. Домашний питомец попросту надоел хозяину и тот попытался от него избавиться. Для этого житель областной Гатчины принес котейку на работу.

- Сейчас на работу пьяный мужчина принес кота и корм! Пихал его всем подряд! Говорил, что если не заберём усыпит! Забрали. Ищем ответственных хозяев! P.S. Сказал, что кота зовут Миша, ему 5 лет! - пишет в соцсетях приютившая котейку девушка.

К сожалению, оставить у себя животное сердобольная жительница Гатчины не смогла и кинула клич «ВКонтакте». Волшебная сила интернета сработала практически моментально. Уже через два часа временная хозяйка отписалась, что Миша обрел новую семью.

Остается надеяться, что теперь у котейки будет все хорошо и никто не станет носить его по двору в коробке, грозя усыплением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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