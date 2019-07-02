Наглый таксист изнасиловал пассажирку, зайдя за ней домой

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-02T11:11:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге в воскресение, 30 июня, задержали 23-летнего водителя такси, который подозревается в попытке наглого изнасилования. В апреле текущего года, довезя пассажирку домой, решил, что денежной платы ему мало и попытался взять, как говорится, натурой.

- 11 апреля в 12:20 в отдел полиции Красногвардейского района обратилась 22-летняя женщина с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что минувшей ночью возвращалась домой на такси. Доехав до дома 2 по улице Хасанской, девушка вышла и пошла домой, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Петербурженка зашла домой, но дверь за собой не заперла. Этим и воспользовался водитель такси. Он зашел в квартиру и напал на девушку и попытался ее изнасиловать. Однако девушка не растерялась и дала отпор наглому мужчине. В итоге он сбежал.

Полиция возбудила уголовное дело. Спустя почти три месяца таксиста нашли. Его задержали 30 июня у дома 10 по Спасскому переулку.

ИСТОЧНИК KP.RU