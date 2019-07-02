2019-07-02T11:46:46+03:00
Общество

Девушка прокатила на капоте парня по Петербургу, спокойно покуривая сигарету

Юноша цеплялся руками за машину, рискуя упасть [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербурженка прокатила парня на капоте своего автомобиляПетербурженка прокатила парня на капоте своего автомобиляФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители Петербурга утром во вторник, 2 июля, стали свидетелями пародии на сцену из фильма Квентина Тарантино «Доказательство смерти». Молодая девушка ехала за рулем автомобиля, спокойно покуривая сигарету, в тот момент, когда на ее капоте, зацепившись руками, висел молодой человек. Так парочка проехала около полутора километров.

Девушка прокатила парня на капоте по Петербургу .

Если вспомнить фильм, то в нем героини решили исполнить трюк, прокатившись на капоте легендарного «Додж Челенджера» 1971 года. Однако их развлечение закончилось не очень успешно, когда на девушек напал маньяк. В петербуржской реальности все несколько иначе: то ли девушка с сигаретой просто подвозила знакомого, то ли это был элемент их любовных разборок.

- Два дебила – это сила. А девка с сигаретой на «расслабоне», как будто такое у нее каждый день, - отметили комментаторы в социальной сети.

Действительно, девушка за рулем едет с таким невозмутимым видом, словно никто на ее капоте не болтается. Парень же периодически оглядывается назад, боясь упасть. Проехав с ним так от метро «Звездная» по Ленсовета до улицы Орджоникидзе, притормозила у автобусной остановки. Парень слез, попытался поговорить с девушкой через опущенное водительское стекло, но так дала по газам и была такова. По всей видимости это означало, что отношениям конец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Станция дога Рамзеса»: Петербуржцы рассказали о сказочном дворе на окраине города
Строительную площадку на проспекте Ветеранов затянуло черным дымом
Водитель на ВАЗ без госномеров въехал в стену дома в Ленобласти и умер
Наглый таксист изнасиловал пассажирку, зайдя за ней домой
Петербурженка сняла с девочки порчу и украшений на полмиллиона рублей
Движение по трассе «Сортавала» полностью перекрыто
Компания Л1 инициировала присвоение имени скверу на проспекте Просвещения
На строительной площадке нефтеналивного терминала обнаружили 155 боеприпасов времен ВОВ
В двух районах Петербурга пройдут испытания теплосетей
Два дачных дома сгорели ночью в Пушкинском районе
Ночью в Калининском районе сгорела крыша здания рядом с СТО
Погода на 2 июля в Петербурге: Дожди, ливни и грозы
МЧС предупреждает о ливнях, грозе и сильном ветре во вторник
На открывшейся после ремонта «Академической» в первый же день сломался эскалатор
На Искровском проспекте «Лада» лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом
«Зенит» разрывает контракт с Клаудио Маркизио