Девушка прокатила на капоте парня по Петербургу, спокойно покуривая сигарету

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-02T11:46:46+03:00

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Жители Петербурга утром во вторник, 2 июля, стали свидетелями пародии на сцену из фильма Квентина Тарантино «Доказательство смерти». Молодая девушка ехала за рулем автомобиля, спокойно покуривая сигарету, в тот момент, когда на ее капоте, зацепившись руками, висел молодой человек. Так парочка проехала около полутора километров.

Девушка прокатила парня на капоте по Петербургу .

Если вспомнить фильм, то в нем героини решили исполнить трюк, прокатившись на капоте легендарного «Додж Челенджера» 1971 года. Однако их развлечение закончилось не очень успешно, когда на девушек напал маньяк. В петербуржской реальности все несколько иначе: то ли девушка с сигаретой просто подвозила знакомого, то ли это был элемент их любовных разборок.

- Два дебила – это сила. А девка с сигаретой на «расслабоне», как будто такое у нее каждый день, - отметили комментаторы в социальной сети.

Действительно, девушка за рулем едет с таким невозмутимым видом, словно никто на ее капоте не болтается. Парень же периодически оглядывается назад, боясь упасть. Проехав с ним так от метро «Звездная» по Ленсовета до улицы Орджоникидзе, притормозила у автобусной остановки. Парень слез, попытался поговорить с девушкой через опущенное водительское стекло, но так дала по газам и была такова. По всей видимости это означало, что отношениям конец.

ИСТОЧНИК KP.RU