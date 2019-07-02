Жительница Ленобласти обвинила мужа в изнасиловании дочери

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-02T16:55:01+03:00

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В Ленинградской области во вторник, 2 июля, разыгралась нешуточная драма. Местная 34-летняя жительница написала заявление в полицию на собственного мужа. Причем обвинила она супруга в очень страшном преступлении – сексуальном насилии над их малолетней дочерью.

- Около полуночи 30 июня в отдел полиции Всеволожского района Ленинградской области прибежала местная жительница и заявила о том, что ее муж совершил страшное преступление, - сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и 47-му региону.

По словам 34-летней женщины, ее 35-летний муж в течение двух лет насиловал их несовершеннолетнюю дочь. Возраст девочки не уточняется. При этом заявительница пояснила, что сексуальные издевательства над ребенком происходили дома, непосредственно, где вся семья и проживает.

После заявления сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование», а также задержали подозреваемого в сексуальном преступлении мужчину. Если факты подтвердят насилие, то горе-отцу грозит большой срок.

ИСТОЧНИК KP.RU