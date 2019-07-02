Терминал Пулково частично перекрыт из-за подозрительного предмета
Серьезные неудобства испытали вечером 2 июля пассажиры и встречающие, приехавшие в аэропорт Пулково. Из-за подозрительного предмета в терминале частично был оцеплен первый этаж здания.
- В Пулково на первом этаже обнаружен бесхозный пакет, перекрыли большую часть холла и один выход, - сообщают петербуржцы в соцсетях.
Судя по фотографиям, которые публикуют очевидцы инцидента, серьезной опасности предмет не представляет. скорее всего кто-то забыл полиэтиленовый пакет у отделения банка или аптеки. Но поскольку аэропорт - это стратегический объект, то есть повышенной важности, то к находке отнеслись со всей серьезностью.
Известно, что инцидент произошел около 18:30. К сожалению, получить информацию у пресс-службы Пулково не получилось - телефоны специалистов не отвечают. Как обстоит дело в аэропорту в настоящий момент - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU