Терминал Пулково частично перекрыт из-за подозрительного предмета

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-02T20:08:52+03:00

О проблемах в аэропорту сообщают в соцсетях пассажиры

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Серьезные неудобства испытали вечером 2 июля пассажиры и встречающие, приехавшие в аэропорт Пулково. Из-за подозрительного предмета в терминале частично был оцеплен первый этаж здания.

- В Пулково на первом этаже обнаружен бесхозный пакет, перекрыли большую часть холла и один выход, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

Судя по фотографиям, которые публикуют очевидцы инцидента, серьезной опасности предмет не представляет. скорее всего кто-то забыл полиэтиленовый пакет у отделения банка или аптеки. Но поскольку аэропорт - это стратегический объект, то есть повышенной важности, то к находке отнеслись со всей серьезностью.

Известно, что инцидент произошел около 18:30. К сожалению, получить информацию у пресс-службы Пулково не получилось - телефоны специалистов не отвечают. Как обстоит дело в аэропорту в настоящий момент - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU