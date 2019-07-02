У метро «Проспект Большевиков» бородач с ножом напал на активистов рейда против незаконной торговли
Полиция Петербурга ищет агрессивного мужчину с окладистой черной бородой, который вечером 2 июля напал на активистов движения, выступающих против незаконной торговли у станций метро. Инцидент произошел рядом со станцией «Проспект Большевиков».
- На нас напали с ножом. Разбиты два телефона. Позвонили в полицию, наряд ехал полчаса, - сообщает на своей странице «ВКонтакте» активист Александр Виноградов.
В Петербурге на общественников рейда против нелегальной торговли у метро напал мужчина с ножом.Видео: ВК "Vinogradov Life & Незаконная торговля"
По его словам, инцидент произошел в самый час пик - около 18:30. При этом рядом находился сотрудник «Росгвардии», однако он не смог задержать предполагаемого нападавшего и агрессивный торговец успел скрыться.
К слову, и после приезда полицейских, продавцы фруктов и прочих товаров с лотков никуда не делись, а спокойно продолжили стоять как ни в чем не бывало и лишь позднее свернули бизнес.
- Вот так и живём. Нет слов, - добавили активисты и отправились писать заявление в полицию Невского района.
ИСТОЧНИК KP.RU