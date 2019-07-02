У метро «Проспект Большевиков» бородач с ножом напал на активистов рейда против незаконной торговли

СЕГОДНЯ 22:01 2019-07-02T22:01:42+03:00

Агрессивный мужчина с ножом напал на общественников у метро "Проспект Большевиков". Фото: vk.com/illegaltrade

Общественники обратились в полицию с заявлением на агресивного мужчину [видео]

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Полиция Петербурга ищет агрессивного мужчину с окладистой черной бородой, который вечером 2 июля напал на активистов движения, выступающих против незаконной торговли у станций метро. Инцидент произошел рядом со станцией «Проспект Большевиков».

- На нас напали с ножом. Разбиты два телефона. Позвонили в полицию, наряд ехал полчаса, - сообщает на своей странице «ВКонтакте» активист Александр Виноградов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/718055" frameborder="0"></iframe> В Петербурге на общественников рейда против нелегальной торговли у метро напал мужчина с ножом.Видео: ВК "Vinogradov Life & Незаконная торговля"

По его словам, инцидент произошел в самый час пик - около 18:30. При этом рядом находился сотрудник «Росгвардии», однако он не смог задержать предполагаемого нападавшего и агрессивный торговец успел скрыться.

К слову, и после приезда полицейских, продавцы фруктов и прочих товаров с лотков никуда не делись, а спокойно продолжили стоять как ни в чем не бывало и лишь позднее свернули бизнес.

- Вот так и живём. Нет слов, - добавили активисты и отправились писать заявление в полицию Невского района.

ИСТОЧНИК KP.RU